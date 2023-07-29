الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار

كشفت الولايات المتحدة الجمعة النقاب عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان في خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين وفي وقت يسود التوتر العلاقات بين واشنطن وبكين.





وأعلن البيت الأبيض في بيان عن حزمة من "المواد والخدمات الدفاعية (...) والتعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان".

