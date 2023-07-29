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أربعة قتلى في هجوم نفذته مسيّرة تركية في سوريا

أخبار دولية
2023-07-28 | 23:47
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أربعة قتلى في هجوم نفذته مسيّرة تركية في سوريا
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أربعة قتلى في هجوم نفذته مسيّرة تركية في سوريا

قتل أربعة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا في وقت متأخر الجمعة، وفق بيان صادر عن الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرق سوريا.
 
     
وتستهدف القوات التركية بالمسيرات والسلاح المدفعي بين حين وآخر مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، القوى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، في شمال سوريا وشمال شرقها. وقد كثفت وتيرة استهدافاتها خلال الأسابيع الماضية. 
 
     
وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، رأس حربة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. 

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