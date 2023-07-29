أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية

فُقِد أثر أربعة أشخاص إثر تحطّم مروحيّة تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكريّة واسعة النطاق، حسبما أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس السبت.





وتحطّمت الطائرة الأوروبّية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90، في وقت متقدّم الجمعة. وقال مارليس بعد 12 ساعة على وقوع الحادث "بينما نتحدّث إليكم الآن، لم يُعثَر على أفراد الطاقم الأربعة بعد". وقد عُلِّقت المناورات العسكريّة الواسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا.