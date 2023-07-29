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واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
أخبار دولية
2023-07-29 | 03:29
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واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت أن الولايات المتحدة تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في حربها في أوكرانيا.
وبعد زيارة نادرة قام بها سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية، قال بلينكن إن روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة.
وصرح للصحافيين في أستراليا "أستبعد أن يكون هناك في عطلة".
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