الصين تعلن حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة في بكين ومقاطعات مجاورة لها

الصين تعلن حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة في بكين ومقاطعات مجاورة لها



وضعت الصين السبت جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار دوكسوري الطرف الآخر من البلاد.



ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12:00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وفق خدمات الأرصاد الجوية.