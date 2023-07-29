الجيش الروسي يقول إنه قصف مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو الجمعة

الجيش الروسي يقول إنه قصف مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو الجمعة

أكد الجيش الروسي السبت أنه قصف قبل يوم مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو (وسط شرق)، حيث استهدف صاروخ أيضًا مبنى سكنيًا وتسبب بإصابة تسعة أشخاص.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "مساء 28 تموز، قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة".