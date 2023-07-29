زيلينسكي تفقد مواقع للقوات الخاصة الأوكرانية قرب باخموت

زيلينسكي تفقد مواقع للقوات الخاصة الأوكرانية قرب باخموت



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت تفقد "مواقع متقدمة" للقوات الأوكرانية قرب مدينة باخموت التي تشهد معارك في حين تواصل كييف تعزيز هجومها المضاد.



وجاء في رسالة لزيلينسكي عبر تطبيق تلغرام: "إدارة باخموت، مواقع متقدمة للقوات الخاصة... أنا هنا لتهنئة محاربينا في يومهم الوطني، تكريمًا لقوتهم"، في إشارة إلى يوم قوات العمليات الخاصة الذي تحتفي به أوكرانيا في التاسع والعشرين من تموز.



وأشار زيلينسكي إلى أنه يتعذر عليه كشف تفاصيل العمليات الحالية التي تجريها القوات الخاصة.



وقال إنه استمع إلى تقرير لأحد القادة وتحدث إلى العناصر مشيدًا بأدائهم "البطولي حقًا".