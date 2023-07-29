فرق الإطفاء في اليونان تؤكد سيطرتها على الحرائق

فرق الإطفاء في اليونان تؤكد سيطرتها على الحرائق

أكدت فرق الإطفاء في اليونان أنها ما زالت تسيطر على الحرائق المشتعلة صباح السبت وتواصل جهودها فيما يتوقع أن تهب رياح قوية خلال فترة النهار.



وبعد أسبوعين من مكافحة مئات الحرائق، لا يزال أكثر من 460 عنصر إطفاء على أهبة الإستعداد لمكافحة النيران في جزيرتي رودوس وكورفو ومحافظة ماغنيسيا في الوسط.



وقال جهاز الإطفاء في مكالمة هاتفية: "لم تعد هناك حرائق نشطة في رودوس وكورفو وماغنيسيا وهي أكثر المناطق التي تثير قلقنا".



وأضاف: "يتم إخماد جيوب متناثرة من الحرائق لكن لن يتم تخفيف عدد العناصر المنتشرين على الأرض طالما لم يتم إطفاء الحرائق الكبيرة".