البابا فرانسيس يزور مرسيليا يومي 22 و23 أيلول

البابا فرانسيس يزور مرسيليا يومي 22 و23 أيلول

أعلن الفاتيكان السبت أن البابا فرانسيس سيزور مرسيليا يومي 22 و23 أيلول.



ووفق البرنامج المفصل الذي نشره الفاتيكان، سيلتقي البابا خصوصًا الجمعة 22 أيلول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيستقبله بعد الظهر في مطار مرسيليا.



وكان برنامج الزيارة الذي أعلنته أبرشية مرسيليا في آذار أفاد عن زيارة لمدة يوم واحد فقط هو السبت 23 أيلول.



وسيقيم البابا الصلاة في بازيليك نوتردام دي لا غارد قبل توجهه إلى النصب التذكاري المخصص للمهاجرين الذين اختفوا في البحر.



وسيخصص يوم السبت للقاء خاص مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل إقتصادية، وللقاء ماكرون وسينتهي بحشد كبير في ستاد فيلودروم، في وسط ثاني أكبر مدينة في فرنسا.