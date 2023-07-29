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إستئناف المناورات في أستراليا بعد العثور على حطام مروحية عسكرية

أخبار دولية
2023-07-29 | 08:51
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إستئناف المناورات في أستراليا بعد العثور على حطام مروحية عسكرية
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إستئناف المناورات في أستراليا بعد العثور على حطام مروحية عسكرية

إستئناف المناورات في أستراليا بعد العثور على حطام مروحية عسكرية

إستأنفت أستراليا مناورات عسكرية كبيرة مع الولايات المتحدة بعد تعليقها لفترة وجيزة السبت إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي عثر على حطامها لكن أفراد طاقمها الأربعة ما زالوا مفقودين.
     
وقال دوغلاس ماكدونالد مدير شرطة كوينزلاند: "لقد حددنا عددًا من قطع الحطام يبدو أنها من المروحية المفقودة". 
      
وأضاف أن الأمل لم يتلاش بعد في العثور على أفراد الطاقم على قيد الحياة، قائلًا: "في هذا الوقت ما زالت عملية بحث وإنقاذ".
      
لكن مع دخول عملية البحث ليلتها الثانية، فإن المخاوف تزايدت على مصير الأربعة أستراليين المفقودين.
      
وبحسب ماكدونالد، فإنه في يوم الأحد سينضم غواصون إلى المروحيات والقوارب من الجيوش الإسترالية والكندية والأميركية في عملية البحث.

أخبار دولية

المناورات

أستراليا

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