إضراب جديد لموظفي السكك الحديد في بريطانيا

إضراب جديد لموظفي السكك الحديد في بريطانيا

نظم عمال السكك الحديد في بريطانيا إضرابًا جديدًا السبت للإحتجاج على الأجور وظروف العمل، مع إستمرار موجة الإضرابات منذ أكثر من عام.



وأعلن الأعضاء المنتمون إلى إتحاد السكك الحديد والبحرية والنقل (آرام تي) ويعملون لصالح شركات تشغيل القطارات التوقف عن العمل لمدة يوم واحد، مما أدى إلى إلغاء الخدمات على نطاق واسع وأعاق حركة المسافرين.



وسيتم تشغيل حوالي نصف خدمات القطار في بعض المناطق بينما ستتوقف الخدمة في مناطق أخرى بشكل تام.