حريق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء العراق

حريق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء العراق

تسبب حادث حريق السبت في محطة كهربائية بانقطاع الكهرباء في عموم العراق، كما أفادت وزارة الكهرباء العراقية التي قالت إن العمل جار لإعادة التيار خلال الساعات المقبلة وسط ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.



ويعد ملف الكهرباء ملفًا حساسًا في العراق، حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي إنقطاعًا متكررًا للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءًا إرتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.



وذكر بيان صادر عن الوزارة أن المنظومة الكهربائية تعرضت اليوم السبت في الساعة الثانية عشر ظهرًا وأربعين دقيقة لانطفاء تام بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة.



وأكد المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لفرانس برس أن الإنقطاع طال عموم العراق.



وأوضح البيان أن الحريق أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة بين وسط وجنوب البلاد و"انفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.