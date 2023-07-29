بلينكن يشير إلى إحراز تقدم نحو إنشاء قوة حفظ سلام في هايتي

بلينكن يشير إلى إحراز تقدم نحو إنشاء قوة حفظ سلام في هايتي

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت عن تقدم تم إحرازه نحو إنشاء قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في هايتي التي تواجه إضطرابات أمنية وتصاعدًا لأعمال العنف التي تمارسها العصابات.



وقال الوزير الأميركي: "تركيزنا منصب على محاولة توفير المتطلبات اللازمة من أجل إنشاء قوة متعددة الجنسيات، بما في ذلك إيجاد دولة تقود هذا الجهد".



وتوقع بلينكن "الإعلان عن إحراز بعض التقدم قريبًا جدًا".