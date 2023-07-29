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رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسيل أموال
أخبار دولية
2023-07-29 | 10:42
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رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسيل أموال
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية.
وكتب بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على تويتر الذي تغير اسمه إلى إكس أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز.
في آذار، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى مبالغ كبيرة من مهربي المخدرات ومهربي البشر في عام 2022 لحساب حملة والده الرئاسية لكنه استخدمها بدلاً من ذلك للعيش في رفاهية في مدينة بارانكويلا الشمالية.
وقال الرئيس: "اتمنى لابني أن يحالفه الحظ وأن يتحلى بالقوة. أتمنى أن تبني هذه الأحداث شخصيته وتجعله يفكر في أخطائه".
وأضاف: "من المؤلم بالنسبة لي كإنسان وكأب أن أرى كل هذا القدر من التدمير الذاتي".
وأكد المدعون اعتقال نجل بيترو الأصغر بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع. واتهمت فاسكيز أيضا بغسيل الأموال.
ومنذ تفجر الفضيحة، نفى بيترو تلقيه أي أموال من تجار الكوكايين الكبار في البلاد. وطالب التحقيق مع ابنه بنفسه.
وكان نيكولاس بيترو نائبا عن حزب والده. ونشرت وسائل اعلام سجلاته البنكية التي أظهرت أن لديه اموالا أكثر بكثير مما يتناسب مع راتبه كنائب.
وكانت فاسكيز أكدت في مقابلة سابقة أن زوجها السابق تلقى نحو 124 ألف دولار من تاجر مخدرات سابق يدعى صامويل سانتاندرير لوبيسييرا.
وقضى هذا الرجل 18 عاما في السجن في الولايات المتحدة بتهمة تجارة المخدرات.
أخبار دولية
كولومبيا
غوستافو بيترو
توقيف
غسيل أموال
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