اليابان تحث سريلانكا على الإتفاق مع الصين بشأن دينها

اليابان تحث سريلانكا على الإتفاق مع الصين بشأن دينها



حثت اليابان السبت سريلانكا التي أعلنت العام الماضي إفلاسها على تسريع إعادة هيكلة دينها مع مقرضيها ولا سيما الصين أكبر دائنيها، سعيًا لإعادة الإستقرار إلى إقتصاد هذا البلد بعد أزمة غير مسبوقة.



ورحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالإصلاحات الإقتصادية بموجب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لكنه قال إن سريلانكا بحاجة إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع دائنيها.



وقال هاياشي للصحافيين بعد زيارة إستمرت يومًا واحدًا: "نقلت توقعاتي بمزيد من التقدم في عملية إعادة هيكلة الدين".