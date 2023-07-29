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فرنسا تعلق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر

أخبار دولية
2023-07-29 | 12:16
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فرنسا تعلق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر
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فرنسا تعلق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أن فرنسا تعلق "كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة" للنيجر بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.
     
وقالت الوزارة في بيان: "تطالب باريس بالعودة من دون تأخير إلى النظام الدستوري في النيجر حول شخص الرئيس بازوم المنتخب من الشعب النيجيري".

أخبار دولية

فرنسا

النيجر

مساعدة

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