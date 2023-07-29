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المعارضة الكينية تعلن التوصل لإتفاق مع الحكومة عقب تظاهرات إحتجاج

أخبار دولية
2023-07-29 | 13:36
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المعارضة الكينية تعلن التوصل لإتفاق مع الحكومة عقب تظاهرات إحتجاج
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المعارضة الكينية تعلن التوصل لإتفاق مع الحكومة عقب تظاهرات إحتجاج

المعارضة الكينية تعلن التوصل لإتفاق مع الحكومة عقب تظاهرات إحتجاج

أعلنت المعارضة الكينية السبت التوصل لإتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة من أجل "تسوية خلافاتنا وديًا"، وذلك عقب أسابيع من الإحتجاجات والإضطرابات السياسية.
     
وجاء في بيان للمعارضة أن "تصميمًا منا على حل خلافاتنا بشكل ودي لمصلحة جميع مواطنينا، إتفقنا مع كينيا كوانزا على تشكيل لجنة"، في إشارة إلى إئتلاف الحزب الحاكم.
      
ومنذ أن حض زعيم المعارضة رايلا أودينغا الكينيين على النزول إلى الشارع في آذار، نظم إئتلافه "أزيميو" تسعة أيام من التظاهرات، تخللتها أحيانًا أعمال عنف، إحتجاجًا على حكومة الرئيس وليام روتو.

أخبار دولية

المعارضة الكينية

الحكومة

تظاهرات إحتجاج

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