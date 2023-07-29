قتيلان في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية

قتيلان في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية

قتل رجل وامرأة في غارة روسية السبت إستهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وقال المسؤول المحلي أناتولي كورتيف عبر قناته في تطبيق تلغرام إن "صاروخًا معاديًا أصاب منطقة مفتوحة. لسوء الحظ قتل رجل وامرأة"، مضيفًا أن إمرأة أخرى أصيبت.



وأشار إلى أن "عصف الإنفجار دمر نوافذ مبان شاهقة وألحق أضرارًا بمبنى مؤسسة تعليمية ومتجر كبير".

