الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محمود عباس يصل مصر للمشاركة في اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية
أخبار دولية
2023-07-29 | 13:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
محمود عباس يصل مصر للمشاركة في اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية
وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مدينة العلمين بشمال مصر السبت لحضور اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية الأحد الذي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "لقاء قمة سيجمع الرئيس مع نظيره المصري" عبد الفتاح السيسي، وأن عباس سوف "يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".
كما وصل صباح السبت زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إلى مصر على رأس وفد من الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.
من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أنها تقاطع هذا الاجتماع احتجاجا على اعتقال عدد من أعضائها وأعضاء فصائل أخرى في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
والفصيلان الفلسطينيان الرئيسيان، فتح بقيادة محمود عباس وحماس، على خلاف منذ انتخابات عام 2006 التي فازت بها حماس.
وفي العام التالي للانتخابات، اندلعت اشتباكات دامية بين الطرفين أدت إلى ولادة نظامين سياسيين منفصلين: السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وحيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، وسلطة بقيادة حماس في قطاع غزة الذي تقطنه 2,3 مليون نسمة ويخضع لحصار إسرائيلي.
وقال مسؤول فلسطيني سيشارك في الاجتماع لوكالة فرانس برس إن لقاء الأحد في مصر يهدف إلى "انهاء الانقسام".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع يرمي إلى "الاتفاق على خطة وطنية للتعامل مع ممارسات اسرائيل المتطرفة وعدوانها" و"إنهاء الانقسام لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
بدوره، قال طاهر النونو المسؤول في حماس ومستشار زعيمها إسماعيل هنية لوكالة فرانس برس إن الحركة "تريد توحيد الموقف الفلسطيني والاتفاق على خطة وطنية... للتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي".
ومن المقرر أن تعقد الفصائل مساء السبت اجتماعات تحضيرية في العلمين لبحث أجندة المحادثات التي تتزامن مع تجدد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية.
وكان محمود عباس وإسماعيل هنية قد التقيا الأربعاء في منزل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.
أخبار دولية
محمود عباس
مصر
اجتماع
الفصائل الفلسطينية
التالي
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على "الدعم الثابت" للولايات المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-07-27
جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان لم تنعقد بسبب فقدان النصاب ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عنها باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي وستعقد جلسة الاثنين للموازنة
خبر عاجل
2023-07-27
جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان لم تنعقد بسبب فقدان النصاب ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عنها باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي وستعقد جلسة الاثنين للموازنة
0
آخر الأخبار
2023-07-26
ميقاتي يجتمع في هذه الاثناء في السراي مع نواب حاكم مصرف لبنان في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس
آخر الأخبار
2023-07-26
ميقاتي يجتمع في هذه الاثناء في السراي مع نواب حاكم مصرف لبنان في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس
0
أخبار دولية
2023-07-13
مصر تستضيف اجتماعا إقليميا يهدف إلى حل أزمة السودان
أخبار دولية
2023-07-13
مصر تستضيف اجتماعا إقليميا يهدف إلى حل أزمة السودان
0
أخبار لبنان
2023-05-22
الاجتماع التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI
أخبار لبنان
2023-05-22
الاجتماع التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:36
السعودية تعتزم استضافة محادثات حول حرب أوكرانيا
أخبار دولية
16:36
السعودية تعتزم استضافة محادثات حول حرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
16:07
واشنطن تتخوف من برمجيات خبيثة صينية قد تكون زُرعت في بنى تحتية أميركية
أخبار دولية
16:07
واشنطن تتخوف من برمجيات خبيثة صينية قد تكون زُرعت في بنى تحتية أميركية
0
أخبار دولية
13:46
قتيلان في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية
أخبار دولية
13:46
قتيلان في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية
0
أخبار دولية
13:36
المعارضة الكينية تعلن التوصل لإتفاق مع الحكومة عقب تظاهرات إحتجاج
أخبار دولية
13:36
المعارضة الكينية تعلن التوصل لإتفاق مع الحكومة عقب تظاهرات إحتجاج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-28
"جاراتي غير راضيات عن أزواجهن المحدقين بي"... أبلغوا عنها بسبب صور مثيرة التقطتها بالقرب من مسبحها!
منوعات
2023-07-28
"جاراتي غير راضيات عن أزواجهن المحدقين بي"... أبلغوا عنها بسبب صور مثيرة التقطتها بالقرب من مسبحها!
0
آخر الأخبار
03:37
نصرالله: على حكومتي السويد والدنمارك أن تُدركا أنّ أمتنا لا تتحمل الإعتداء والإساءة إلى رموزها ومقدّساتها
آخر الأخبار
03:37
نصرالله: على حكومتي السويد والدنمارك أن تُدركا أنّ أمتنا لا تتحمل الإعتداء والإساءة إلى رموزها ومقدّساتها
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023
0
آخر الأخبار
03:55
نصرالله: لبنان هو المُعتدى عليه و"اسرائيل" لا تزال تحتل جزءا من ارضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفزازات
آخر الأخبار
03:55
نصرالله: لبنان هو المُعتدى عليه و"اسرائيل" لا تزال تحتل جزءا من ارضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفزازات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتقال أهم نجوم كرة القدم الأوروبية الى الدوري السعودي يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتقال أهم نجوم كرة القدم الأوروبية الى الدوري السعودي يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وجوه جديدة انضمت الى منتخب لبنان لكرة السلة ومنها مساعد المدرب... فمن هو فيكتور يانكيتيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وجوه جديدة انضمت الى منتخب لبنان لكرة السلة ومنها مساعد المدرب... فمن هو فيكتور يانكيتيك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فن الغرافيتي "بنص جونية"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فن الغرافيتي "بنص جونية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة من جبل الفوار
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة من جبل الفوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"شمس الأغنية اللبنانية" تضيء ليل جرش
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"شمس الأغنية اللبنانية" تضيء ليل جرش
0
تقارير نشرة الاخبار
12:51
للبنان نصيب كبير في مهرجانات جرش الدولية... فماذا في المشهد بين الأمس واليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
12:51
للبنان نصيب كبير في مهرجانات جرش الدولية... فماذا في المشهد بين الأمس واليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
العاشر من محرم... عادات وتقاليد وعبر
تقارير نشرة الاخبار
12:50
العاشر من محرم... عادات وتقاليد وعبر
0
تقارير نشرة الاخبار
12:49
أبو فاعور: الحزب التقدمي الإشتراكي لن يسير في أي خطة نهوض إقتصادي لا تعيد أموال المودعين
تقارير نشرة الاخبار
12:49
أبو فاعور: الحزب التقدمي الإشتراكي لن يسير في أي خطة نهوض إقتصادي لا تعيد أموال المودعين
0
تقارير نشرة الاخبار
12:48
رياض سلامة-الجزء الثالث: الأزمة العالمية والحظ الحلو
تقارير نشرة الاخبار
12:48
رياض سلامة-الجزء الثالث: الأزمة العالمية والحظ الحلو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:01
بعد تناول نسبة عالية من الكوكايين... ابن الـ5 سنوات يقتل شقيقه الصغير!
منوعات
04:01
بعد تناول نسبة عالية من الكوكايين... ابن الـ5 سنوات يقتل شقيقه الصغير!
2
خبر عاجل
12:53
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
خبر عاجل
12:53
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
3
خبر عاجل
04:16
نصرالله: على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة
خبر عاجل
04:16
نصرالله: على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة
4
منوعات
04:40
الأمل موجود... العثور على فتاة فقدت منذ ما يقارب الـ4 سنوات!
منوعات
04:40
الأمل موجود... العثور على فتاة فقدت منذ ما يقارب الـ4 سنوات!
5
فنّ
05:21
باطلالة ملفتة من توقيع المصمم ايلي صعب... نانسي عجرم تتألق في حفلها بالعلمين! (صور)
فنّ
05:21
باطلالة ملفتة من توقيع المصمم ايلي صعب... نانسي عجرم تتألق في حفلها بالعلمين! (صور)
6
علوم وتكنولوجيا
17:01
يعود إلى "مرحلة الطفولة" 10 مرات في السنة... إكتشاف مخلوق يعيش إلى الأبد؟!
علوم وتكنولوجيا
17:01
يعود إلى "مرحلة الطفولة" 10 مرات في السنة... إكتشاف مخلوق يعيش إلى الأبد؟!
7
أخبار لبنان
02:44
الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
02:44
الكتل الحارّة تتراجع..ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
8
علوم وتكنولوجيا
01:38
واتساب يطلق ميزة جديدة قد تجعل "الدردشات" أفضل... تعرفوا اليها! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
01:38
واتساب يطلق ميزة جديدة قد تجعل "الدردشات" أفضل... تعرفوا اليها! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More