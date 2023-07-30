خطف ممرضة أميركية وطفلها في هايتي

خطف ممرضة أميركية وطفلها في هايتي

خطفت ممرضة أميركية وطفلها هذا الأسبوع في هايتي، وفق ما أعلنت منظمة إغاثة مسيحية السبت بعد يومين على إعلان الولايات المتحدة سحب أفراد طاقمها غير الأساسيين من البلاد بسبب إنعدام الأمن.



وقالت منظمة "إل روا هاييتي" في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن أليكس دورسينفيل، زوجة مديرنا، وطفلهما خطفا الخميس 27 تموز في الصباح في مقرنا قرب بور أو برنس".



وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها على علم بمعلومات عن خطف مواطنين أميركيين في هايتي.



وقالت الوزارة: "نحن على إتصال مستمر مع السلطات الهايتية ونواصل العمل معها".