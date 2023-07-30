كينيا تبدي إستعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي

كينيا تبدي إستعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي

أعلنت كينيا السبت إستعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي قائلة إنها ستنشر، بمجرد قبول عرضها، ألف شرطي في الدولة الكاريبية التي مزقتها الصراعات.



وذكرت وزارة الخارجية الكينية في بيان أن "كينيا قبلت النظر بشكل إيجابي في قيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي".



وأشارت إلى أن كينيا تلتزم نشر وحدة من ألف شرطي للمساعدة في تدريب الشرطة الهايتية ومساعدتها على استعادة الحياة الطبيعية في البلاد وحماية المنشآت الإستراتيجية.