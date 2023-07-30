وزارة الدفاع الروسية: ثلاث مسيرات أوكرانية شاركت في الهجوم على موسكو

وزارة الدفاع الروسية: ثلاث مسيرات أوكرانية شاركت في الهجوم على موسكو

أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال هجوم على موسكو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية الأحد.



وقالت الوزارة على تلغرام: "أحبطت محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات بلا طيار على أهداف في مدينة موسكو"، مضيفة أن إحداها أُسقطت واثنتين تم تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا على أراضي مجمع مبان.