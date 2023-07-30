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إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز

أخبار دولية
2023-07-30 | 00:20
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إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز
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إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز

إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز

أغلق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تستأنف لاحقًا الرحلات الجوية، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة إن مسيرات أوكرانية ألحقت أضرارًا بمبنيين في العاصمة. 
      
وأفادت الوكالة في بادىء الأمر بأن "مطار فنوكوفو في العاصمة مغلق أمام حركة المغادرين والوافدين"، مشيرة إلى تحويل الرحلات الجوية فيه إلى مطارات أخرى.

وذكرت الوكالة لاحقًا أن حركة الرحلات الجوية قد استؤنفت في المطار مجددًا.

أخبار دولية

مطار فنوكوفو

موسكو

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