العاهل المغربي يأمل في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر

العاهل المغربي يأمل في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر

عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء السبت في خطابه التقليدي لمناسبة ذكرى توليه العرش عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية.



وقال الملك في خطاب موجه للأمة: "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن يتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين".



والحدود مغلقة منذ العام 1994. وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب 2021، متهمة الرباط بـ"أعمال عدائية"، وهو قرار إعتبرته المملكة "غير مبرر إطلاقًا".