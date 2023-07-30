مقتل مدني جراء سقوط صاروخ روسي على مدينة سومي الأوكرانية

مقتل مدني جراء سقوط صاروخ روسي على مدينة سومي الأوكرانية

قتل مدني واحد على الأقل مساء السبت في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت الشرطة الوطنية، متحدثة أيضًا عن سقوط خمسة جرحى جراء هذه الغارة التي استهدفت مركزًا تعليميًا.



وقالت الشرطة على تلغرام: "مساء 29 تموز، أصاب صاروخ معاد مؤسسة تعليمية. عناصر الشرطة يعملون في مكان الواقعة لتحديد آثار الهجوم".



وذكرت أن "الشرطة ومسعفين وأطباء ينشطون في الموقع"، مشيرة إلى أن العمل جار على مواجهة "آثار حريق" نجم عن إطلاق الصاروخ.