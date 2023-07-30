الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام

أخبار دولية
2023-07-30 | 02:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام

أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار خلال "كرنفال  صيفي" لمنطقة الكاريبي في وسط روتردام على ما أفادت الشرطة الهولندية في بيان اليوم، مشيرة الى توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم مطلق النار وأحد المصابين.
      
واحجمت الشرطة في المدينة الساحلية عن كشف سبب إطلاق النار الذي وقع السبت الساعة 20,45 (الساعة 18,45 ت غ)، موضحة انها فتحت النار على مطلق النار.
      
وقالت الشرطة في بيان أن "العناصر رأوا مشتبها فيه يطلق النار على ضحية. فأطلقوا بعد ذلك طلقات نارية عدة على المشتبه فيه".
      
وأضافت أن "المشتبه فيه والضحية نقلا إلى المستشفى وأوقفا".
      
وأوضحت أن "امرأة أصيبت عند سقوطها خلال ابتعادها عن مكان الحادث".
      
ووقع الحادث بالقرب من جادة كولسينغل الرئيسية في وسط المدينة بحسب الشرطة.
     
وقالت هيئة الإرسال العاماة "نوس" إن "الكرنفال الصيفي" أوقف احترازا برنامجه بعد حادث إطلاق النار.
      
وبثت محطة التلفزيون المحلية "رايموند" على موقعها على إنستغرام مقطعا مصورا يظهر سلاحا ناريا بين سكك الترمواي وانتشارا كبيرا لقوات الأمن ونقل شخص في سيارة إسعاف.
      
وأفادت المحطة بأنه بعد إطلاق النار "علا الصراخ وراح الناس يجرون في كل الاتجاهات".
      
وفي وقت سابق من السبت حصلت عملية إطلاق نار أخرى في المكان نفسه. وقالت الشرطة: "لا يبدو أن ثمة رابطا بين الحادثين لكن أدرجنا الاحتمال في التحقيق".
      
وفتحت المديرية الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بالحادث.
      
ويشكل "كرنفال الصيف" الذي يقام من الجمعة إلى الأحد في روتردام "تجمعا كاريبيا كبيرا" مع حفلات موسيقية وعروض شارع وفنون واكشاك طعام.
      
من جهة أخرى، أصيب شخص يبلغ التاسعة والعشرين في وسط روتردام مساء السبت بعدما تعرض للطعن على ما أفادت الشرطة.

أخبار دولية

إطلاق نار

كرنفال كاريبي

روتردام

LBCI التالي
موسكو تؤكد إحباط هجوم أوكراني على القرم
مقتل عنصر إطفاء ثالث في كندا أثناء مكافحة حرائق الغابات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-07-20

مونديال السيدات: ثلاثة قتلى في إطلاق نار يوم افتتاح بطولة العالم في نيوزيلندا

LBCI
امن وقضاء
2023-07-15

انتشار مسلح في الشياح وإطلاق نار ... ما السبب؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-11

إطلاق نار في بلدة أفقا في جرود جبيل إثر إشكال ٍعائلي بين مجموعتين من آل زعيتر وإصابة شخص بجروح طفيفة

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-09

قبلان: إطلاق النار على مهمّة المجلس النيابي إطلاق نار على أكبر مؤسسة ضامنة للتمثيل الوطني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:29

كولومبيا تنتقد توغل الجيش الإكوادوري في أراضيها للمكافحة المخدرات

LBCI
أخبار دولية
05:11

الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال "حصول تدخل عسكري وشيك" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
04:38

وزير الاقتصاد الفرنسي من بكين: قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع الصين "وهم"

LBCI
أخبار دولية
04:37

إرتفاع حصيلة قتلى إنفجار مستودع في تايلاند إلى 10 على الأقل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-19

بعد إصابتها بأربع طلقات نارية... أميركية تكشف "كيم كارداشيان أنقذتني من الموت" وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-06-29

دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
2023-06-06

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا

LBCI
خبر عاجل
2023-07-28

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:15

باسيل: لنا الشرف بأن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

انتقال أهم نجوم كرة القدم الأوروبية الى الدوري السعودي يتواصل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

وجوه جديدة انضمت الى منتخب لبنان لكرة السلة ومنها مساعد المدرب... فمن هو فيكتور يانكيتيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فن الغرافيتي "بنص جونية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أهلا بهالطلة من جبل الفوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

"شمس الأغنية اللبنانية" تضيء ليل جرش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:51

للبنان نصيب كبير في مهرجانات جرش الدولية... فماذا في المشهد بين الأمس واليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

العاشر من محرم... عادات وتقاليد وعبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:49

أبو فاعور: الحزب التقدمي الإشتراكي لن يسير في أي خطة نهوض إقتصادي لا تعيد أموال المودعين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:53

مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"

LBCI
منوعات
13:08

أحدث ظهور للأميرة رجوة وزوجها الأمير الحسين يثير ضجّة على مواقع التواصل (صور)

LBCI
حال الطقس
01:01

إنخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
11:26

حشودٌ بمئات الآلاف... حفل تايلور سويفت الأخير يحدث هزة أرضية! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:10

قتيل وجرحى في حادث سير بين باص لنقل الركاب وسيارة على الطريق البحرية في كفرعبيدا

LBCI
فنّ
08:54

بعد دخولها موسوعة غينيس "لأطول رداء"... هذا ما أوضحته شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
06:35

الجيش : طوافتان من نوع “PUMA” انطلقتا من مطار حامات لمؤازرة السلطات اليونانية في إطفاء حرائق

LBCI
أخبار لبنان
08:09

بعد انتشار أخبار ومواقف تتعلق بالأنشطة المرافقة للمدرسة الصيفية إعتبر أنها تشجع الشذوذ... هذا ما أوضحته وزارة التربية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More