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إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام
أخبار دولية
2023-07-30 | 02:38
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إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام
أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار خلال "كرنفال صيفي" لمنطقة الكاريبي في وسط روتردام على ما أفادت الشرطة الهولندية في بيان اليوم، مشيرة الى توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم مطلق النار وأحد المصابين.
واحجمت الشرطة في المدينة الساحلية عن كشف سبب إطلاق النار الذي وقع السبت الساعة 20,45 (الساعة 18,45 ت غ)، موضحة انها فتحت النار على مطلق النار.
وقالت الشرطة في بيان أن "العناصر رأوا مشتبها فيه يطلق النار على ضحية. فأطلقوا بعد ذلك طلقات نارية عدة على المشتبه فيه".
وأضافت أن "المشتبه فيه والضحية نقلا إلى المستشفى وأوقفا".
وأوضحت أن "امرأة أصيبت عند سقوطها خلال ابتعادها عن مكان الحادث".
ووقع الحادث بالقرب من جادة كولسينغل الرئيسية في وسط المدينة بحسب الشرطة.
وقالت هيئة الإرسال العاماة "نوس" إن "الكرنفال الصيفي" أوقف احترازا برنامجه بعد حادث إطلاق النار.
وبثت محطة التلفزيون المحلية "رايموند" على موقعها على إنستغرام مقطعا مصورا يظهر سلاحا ناريا بين سكك الترمواي وانتشارا كبيرا لقوات الأمن ونقل شخص في سيارة إسعاف.
وأفادت المحطة بأنه بعد إطلاق النار "علا الصراخ وراح الناس يجرون في كل الاتجاهات".
وفي وقت سابق من السبت حصلت عملية إطلاق نار أخرى في المكان نفسه. وقالت الشرطة: "لا يبدو أن ثمة رابطا بين الحادثين لكن أدرجنا الاحتمال في التحقيق".
وفتحت المديرية الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بالحادث.
ويشكل "كرنفال الصيف" الذي يقام من الجمعة إلى الأحد في روتردام "تجمعا كاريبيا كبيرا" مع حفلات موسيقية وعروض شارع وفنون واكشاك طعام.
من جهة أخرى، أصيب شخص يبلغ التاسعة والعشرين في وسط روتردام مساء السبت بعدما تعرض للطعن على ما أفادت الشرطة.
أخبار دولية
إطلاق نار
كرنفال كاريبي
روتردام
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