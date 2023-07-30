موسكو تؤكد إحباط هجوم أوكراني على القرم

أعلنت موسكو أن قواتها أحبطت محاولة هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، استخدمت فيه 25 مسيّرة خلال الليل.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دمرت الدفاعات الجوية 16 مسيّرة اوكرنية"، مشيرة إلى عدم سقوط ضحايا.