ثمانية قتلى وإدخال عشرة مصابين إلى المستشفى جراء إعصار في روسيا

ثمانية قتلى وإدخال عشرة مصابين إلى المستشفى جراء إعصار في روسيا

قضى ثمانية أشخاص وأدخل عشرة آخرون إلى المستشفى في روسيا عندما سقطت أشجار على موقع تخييم خلال إعصار على ما أفادت السلطات الأحد.



وقال يفغيني ماسلوف رئيس بلدية يوشكار-أولا: "وفقًا للمعلومات الأخيرة، قضى ثمانية أشخاص في ماري إل بسبب الإعصار الذي هب أمس السبت".



وماري إل منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، تشكل يوشكار-اولا المدينة الرئيسية فيها.