إرتفاع حصيلة قتلى إنفجار مستودع في تايلاند إلى 10 على الأقل

إرتفاع حصيلة قتلى إنفجار مستودع في تايلاند إلى 10 على الأقل







إرتفعت حصيلة القتلى في إنفجار قوي دمر مستودعًا للألعاب النارية غير مرخص في جنوب تايلاند إلى 10 على الأقل الأحد، حسبما أفاد الحاكم المحلي، فيما استدعت الشرطة المالك بتهمة الإهمال.



ويعتقد أن الإنفجار الذي وقع بعد ظهر السبت في بلدة سونغاى كولوك نتج عن عملية لحام أثناء أعمال البناء في مبنى يخزن ألعابًا نارية بشكل غير قانوني.



وأصيب أكثر من 100 شخص في الإنفجار، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية بأن مئات المنازل تضررت بشكل خطير.

