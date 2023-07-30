كولومبيا تنتقد توغل الجيش الإكوادوري في أراضيها للمكافحة المخدرات

كولومبيا تنتقد توغل الجيش الإكوادوري في أراضيها للمكافحة المخدرات

دانت كولومبيا توغل عناصر من الجيش الإكوادوري في أراضيها واحتجاز عدد من مواطنيها لفترة وجيزة خلال عملية لمكافحة المخدرات في منطقة حدودية.



وأعلنت الوزارة في بيان تسجيل تواجد لعناصر من الجيش الإكوادوري في بلدة سان ميغيل في مقاطعة بوتومايو بجنوب غرب البلاد في 29 تموز.



وأشارت الى أن التوغل حصل خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس بلدية سان ميغيل بيير بينيا قوله إن الجنود المتوغلين أوقفوا ستة من السكان الأصليين لفترة وجيزة.



وشددت الإكوادور على أنها ستحافظ على علاقات ودية مع السلطات الكولومبية أيًا يكن الوضع الذي يمكن أن ينشأ في أعقاب هذه العملية التي أكد الجيش أنه ضبط خلالها 20 كيلوغرامًا من هيدروكلوريد الكوكايين.

