آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي

آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي

يتظاهر آلاف الأشخاص الأحد أمام السفارة الفرنسية في نيامي ويصر بعضهم على دخولها، على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس خلال تجمع لمؤيدي الإنقلابيين العسكريين في النيجر الذين أطاحوا الرئيس المنتخب محمد بازوم.



وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر. وصاح بعض المتظاهرين "تحيا روسيا" و"فلتسقط فرنسا".