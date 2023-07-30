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الإليزيه: فرنسا سترد "فوراً وبشدّة" في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم
أخبار دولية
2023-07-30 | 08:14
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الإليزيه: فرنسا سترد "فوراً وبشدّة" في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم
ماكرون "لن يتسامح مع أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها" في النيجر
أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها" في النيجر وسيرد "فورا وبشدّة"، وذلك إثر تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي قبل تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال الإليزيه إنّ "أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقرّات الفرنسية، سيرى ردّ فرنسا الفوري والشديد. لن يتسامح رئيس الجمهورية مع أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها". وأضاف أنّ "فرنسا تدعم كل المبادرات الإقليمية" الهادفة إلى "استعادة النظام الدستوري... وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاح به الانقلابيون".
أخبار دولية
الإليزيه
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