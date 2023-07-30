العراق والكويت يؤكدان التزامهما معالجة الخلافات الحدودية

أكّد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين خلال زيارة للوزير الكويتي إلى بغداد الأحد.



وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في العام 1990. وأعرب مسؤولون عراقيون في الماضي عن استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية مع الكويت، لكن الحدود البحرية لا تزال تشكّل نقطة خلاف بينهما، حيث أن بغداد تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود القدرة على الوصول إلى بحر الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصادياً ولصادراتها النفطية.



ولا يزال الملف عالقاً منذ سنوات، ويصادر خفر السواحل الكويتي أحياناً مراكب صيادين عراقيين أو يقومون بتوقيفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الكويتية.



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح: "تحدثنا في ... ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاشا مستفيضاً في هذه المسألة".



ولفت الى أنه تمّ التأكيد على "الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة"، كاشفاً أنه "سوف يكون هناك لجنة عليا لاجراء الحوارات مع الجانب الكويتي"، سوف تشرف "على كل اللجان الفرعية".



وأشار حسين إلى أنه "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي".



من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر إنه "كان أيضاً هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".



وأضاف أن "هناك اجتماع للجنة الفنية القانونية في 14 آب في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية". وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح: "تحدثنا في ... ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاشا مستفيضاً في هذه المسألة".ولفت الى أنه تمّ التأكيد على "الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة"، كاشفاً أنه "سوف يكون هناك لجنة عليا لاجراء الحوارات مع الجانب الكويتي"، سوف تشرف "على كل اللجان الفرعية".وأشار حسين إلى أنه "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي".من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر إنه "كان أيضاً هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".وأضاف أن "هناك اجتماع للجنة الفنية القانونية في 14 آب في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية".