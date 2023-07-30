16 قتيلا في انفجار عبوة خلال تجمع سياسي في باكستان

قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وأصيب عشرات بجروح في انفجار قنبلة اليوم في شمال شرق باكستان خلال تجمع لحزب اسلامي متشدد، كما ذكرت الشرطة.



وقال أختار حياة غاندابور المفتش العام للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة عند الحدود مع افغانستان لفرانس برس ان "مسؤولا بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة لكن قبل وصوله انفجرت قنبلة مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين".