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الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تمهل الانقلابيين في النيجر أسبوعاً

أخبار دولية
2023-07-30 | 09:35
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الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تمهل الانقلابيين في النيجر أسبوعاً
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الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تمهل الانقلابيين في النيجر أسبوعاً

أمهلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال اجتماع قمّة الأحد في أبوجا، الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".
    
وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو. 

وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".

أخبار دولية

الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

الانقلابيين

النيجر

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