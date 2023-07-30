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البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
2023-07-30 | 14:03
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البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
دعا البابا فرنسيس الأحد السلطات الروسية للعودة إلى الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم النزاع، مشيرًا إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع.
وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان "دعونا لا نكف عن الصلاة من أجل أوكرانيا الشهيدة حيث الحرب تدمر كل شيء بما في ذلك القمح. هذا يمثل إهانة جسيمة لله لأن القمح هديته لإطعام البشرية، وصراخ ملايين الإخوة والأخوات الذين يعانون الجوع يصل إلى السماء".
وأضاف البابا فرنسيس "اوجه نداء الى اخوتي، سلطات روسيا الاتحادية، العودة إلى اتفاق البحر الأسود ونقل القمح بأمان".
وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا "النداء المهم".
وقال زيلينسكي إن "رد فعل القادة الدينيين في جميع أنحاء العالم على الرعب الذي تزرعه الصواريخ الروسية وتدمير المنتجات الزراعية الأوكرانية مهم للغاية لحماية العالم بأسره"، مضيفا أن أوكرانيا "ستظل الضامن للأمن الغذائي العالمي".
وعلّقت روسيا قبل أسبوعين هذا الاتفاق ما تسبب بارتفاع أسعار الحبوب الأمر الذي يؤثّر بشكلّ خاص على البلدان الأكثر فقرًا.
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