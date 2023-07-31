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بوليفيا تضيق الخناق على أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم
أخبار دولية
2023-07-31 | 01:00
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بوليفيا تضيق الخناق على أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم
أكد مسؤول بوليفي أن سلطات بلاده على وشك اعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم بعد إطلاقها عملية أمنية لمطاردته يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر.
وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا مطلوب بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فر خارج البلاد وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.
وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو: "جرى تنفيذ سلسلة مداهمات في مقاطعة سانتا كروز (...) للقبض على مهرب مخدرات ذي قيمة عالية في منطقتنا والعالم بأسره".
أضاف: "لقد حشدنا أكثر من 2,250 رجل شرطة وأكثر من 144 آلية ونفذنا أكثر من 23 عملية وست مداهمات واعتقلنا 12 شخصا".
وتعتقد السلطات البوليفية أن مارسيت كابريرا، وهو في أوائل الثلاثينات من عمره، متواجد في منطقة سانتا كروز الشاسعة المتاخمة للبرازيل والباراغواي في جنوب شرق بوليفيا.
وتعهد ديل كاستيو بأنه سينجح "في الساعات المقبلة في اعتقال السيد سيباستيان إنريكي مارسيت كابريرا".
وتعتقد السلطات أن مارسيت كابريرا دخل بوليفيا في أيلول الماضي وقام بنشاطات علنية بينها شراء نادي كرة القدم يلعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد.
وقبل عامين سُجن مارسيت كابريرا في الإمارات بتهمة استخدام جواز سفر باراغواياني مزور، لكنه تمكن من الإفلات باستخدام وثائق هوية من الأوروغواي.
وتتهمه السلطات بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.
وارتبط اسم مارسيت كابريرا بعم رئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس الذي أدين بتهريب الماريوانا.
وكشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العام الماضي في تغريدة بأن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغوياني المناهض للمافيا مارسيلو بيتشي الذي قُتل في جزيرة بارو الكولومبية في أيار 2022 خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.
أخبار دولية
بوليفيا
مخدرات
سيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا
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