مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء انفجار عبوة في بورما

قتل شخص وأصيب 12 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق بورما، بحسب ما أفاد مسؤول محلي الإثنين.



وتشهد بورما دوامة من العنف منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح أونغ سان سو تشي وحكومتها في شباط 2021 وأعقبته حملة قمع خلفت آلاف القتلى.



ويواجه الجيش "قوات الدفاع الشعبي" التي تشكلت بعد الانقلاب إضافة إلى متمردين إتنيين يخوضون معارك ضده منذ أعوام ويسيطرون على مساحات واسعة من البلاد.



ووقع الانفجار قرب نقطة تفتيش جسر ثانلوين الساعة 6,50 صباحا (02,00 ت غ)، بحسب ما أكد مسؤول في إدارة ولاية كارين لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه إن الانفجار أدى الى "جرح 13 شخصا بمن فيهم ركاب وعناصر في قوات الأمن"، الا أن "أحدهم توفي متأثرا بجروحه لدى وصوله الى المستشفى".



ولم يقدّم المصدر تفاصيل بشأن التفجير الذي وقع قرب نقطة تفتيش تُعرف بالإجراءات الصارمة المتخذة فيها. ولم تتبنّ أي جهة بعد هذه العملية.



وقتل أكثر من 3800 شخص في بورما منذ الانقلاب، وفق منظمة حقوقية محلية.