روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة

استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة مركزا للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الأحد الإثنين، من دون أن يؤدي الى سقوط ضحايا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.



وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي... أصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة. ولا ضحايا"، مشيرا الى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جراء الهجوم.