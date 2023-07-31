بوريل: الإتحاد الأوروبي يحمل الإنقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم على السفارات

حمل مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين الإنقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معربًا عن دعم التكتل للإجراءات الإقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب إفريقيا في حق نيامي.وقال بوريل في بيان: "نحمل الإنقلابيين مسؤولية أي هجوم يطال المدنيين، أو المراكز الدبلوماسية والموظفين فيها"، وذلك غداة تجمع آلاف مؤيدي الإنقلاب خارج السفارة الفرنسية.وأشار إلى أن الإتحاد سيدعم بسرعة وبحزم قرارات الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.