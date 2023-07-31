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لندن بصدد إصدار "مئات" التراخيص في مجال الغاز والنفط في بحر الشمال
أخبار دولية
2023-07-31 | 02:34
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لندن بصدد إصدار "مئات" التراخيص في مجال الغاز والنفط في بحر الشمال
لندن بصدد إصدار "مئات" التراخيص في مجال الغاز والنفط في بحر الشمال
أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنها بصدد إصدار "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان إحتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الإنبعاثات الصفري في 2050.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك في بيان أصدره مكتبه إن "الإستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الإنبعاثات وتعزيز إستقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".
أخبار دولية
لندن
بحر الشمال
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