سقوط قتيلين في بكين جراء الأمطار الغزيرة

سقوط قتيلين في بكين جراء الأمطار الغزيرة

عثرت السلطات الصينية على قتيلين في قنوات مائية فاضت جراء الأمطار الغزيرة التي تتساقط على بكين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني الإثنين.



وأوردت صحيفة "الشعب" الصادرة بالإنكليزية: "خلال دورية طوارىء صباح هذا اليوم، تم العثور على شخصين في قنوات مائية"، مشيرة إلى أن "مؤشراتهما الحيوية كانت قد توقفت".