قتيل على الأقل جراء قصف طال مبنى سكنيا وسط أوكرانيا

قتل شخص على الأقل جراء قصف روسي طال مبنى سكنيا في مدينة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا، وفق ما أفاد وزير الداخلية إيغور كليمنكو الإثنين.



وقال الوزير إن "الروس استهدفوا المدينة بصاروخين... دمّر الصاروخ الثاني أجزاء تقع بين الطبقتين الرابعة والتاسعة من مبنى سكني"، مشيرا الى أن "شخصا توفي واحتاج 10 آخرون الى مساعدة طبية. قد يكون ثمة أشخاص تحت الأنقاض".