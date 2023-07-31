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الكرملين يدعو إلى "ضبط النفس" والعودة إلى "الشرعية" في النيجر

أخبار دولية
2023-07-31 | 05:59
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الكرملين يدعو إلى &quot;ضبط النفس&quot; والعودة إلى &quot;الشرعية&quot; في النيجر
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الكرملين يدعو إلى "ضبط النفس" والعودة إلى "الشرعية" في النيجر

الكرملين يدعو إلى "ضبط النفس" والعودة إلى "الشرعية" في النيجر

دعا الكرملين الإثنين "جميع الأطراف إلى ضبط النفس" والعودة إلى "الشرعية" في النيجر بعد الإنقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم الأسبوع الماضي.
      
وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ما يجري هناك يثير قلقًا جديًا،" مضيفًا: "ندعو إلى عودة الشرعية بأسرع ما أمكن في البلد، وجميع الأطراف إلى ضبط النفس، حتى لا يتسبب ذلك بخسائر بشرية".
 
 

أخبار دولية

الكرملين

النيجر

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