ألمانيا تعلق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الإنقلاب

ألمانيا تعلق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الإنقلاب

أعلنت برلين الإثنين تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الإنقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.



وبعدما أعلنت فرنسا خطوة مماثلة السبت، صرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحافي روتيني في برلين قائلًا" "علقنا كل المدفوعات المباشرة دعما لحكومة النيجر"، فيما أشارت المتحدثة باسم وزارة التنمية كاتارينا كوفن إلى أنه "اتخذ قرار هذا الصباح بتعليق أي تعاون ثنائي في مجال التنمية".