وزير الدفاع الروسي: موسكو كثفت ضرباتها في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي: موسكو كثفت ضرباتها في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية "إزدادت بشدة" ردًا على الهجمات على الأراضي الروسية.



وقال شويغو إنه "على خلفية فشل الهجوم المضاد المزعوم، ركزت كييف على تنفيذ هجمات إرهابية على منشآت مدنية،" مضيفًا أن "كثافة ضرباتنا على المنشآت العسكرية الأوكرانية بما فيها المنشآت التي تدعم هذه الأعمال الإرهابية إزدادت بشدة".









