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مقتل شخصين في قصف أوكراني على دونيتسك

أخبار دولية
2023-07-31 | 08:24
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مقتل شخصين في قصف أوكراني على دونيتسك
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مقتل شخصين في قصف أوكراني على دونيتسك

أدّى قصف أوكراني الإثنين إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية، بحسب ما أشارت السلطات الروسية في المنطقة.

وقال رئيس جمهورية دونتيسك دينيس بوشيلين عبر تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت صباح اليوم (الاثنين) وسط دونيتسك".
 
ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق إلى لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، أعلنت روسيا  ضمّها على الرغم من عدم سيطرتها عليها كاملا. وأشار بوشيلين إلى أن "حافلة دمّرت بسبب القصف ... قتل شخصان وأصيب ستة آخرون".
 
واحتلّت منطقة دونيتسك جزئيًا من قبل الانفصاليين المدعومين من الكرملين منذ عام 2014  فيما تشكل السيطرة الكاملة عليها أحد الأهداف العسكرية الأساسية لروسيا في أوكرانيا.

وشهدت مدينتها الرئيسية عدة ضربات قاتلة منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022.

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