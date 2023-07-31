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إحراق صفحات من المصحف في تحرك احتجاجي أمام البرلمان السويدي
أخبار دولية
2023-07-31 | 10:40
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إحراق صفحات من المصحف في تحرك احتجاجي أمام البرلمان السويدي
اقدم رجلان على احراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم، بحسب مراسل لفرانس برس، في تحرك احتجاجي مشابه للتحركات التي اثارت توترا بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط.
وداس سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي اواخر حزيران.
وكانت الشرطة السويدية منحت الإذن لإقامة الاحتجاج.
وسبق للشرطة أن أكدت أنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله.
ونقلت صحيفة "إكسبرسن" عن نجم قوله إنه سيقوم بحرق القرآن "مرارا إلى أن تقوموا بحظره" في البلاد.
وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.
أخبار دولية
المصحف
البرلمان السويدي
السويد
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