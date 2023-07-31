ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في باكستان

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان الأحد الى 54 قتيلا، نحو نصفهم قاصرون، وفق ما أفادت الشرطة الإثنين.



وأكج المسؤول الكبير في دائرة مكافحة الإرهاب شوكت عباس لفرانس برس أن "الحصيلة باتت 54 قتيلا"، موضحا أن 23 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما.



وأكد مساعد مفوض الإقليم أنور الحق الحصيلة.