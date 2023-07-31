كولونا تنفي اتهامات الانقلابيين في النيجر حول تدخل عسكري لفرنسا

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأن فرنسا تريد "التدخل عسكريا" في هذا البلد، مؤكدة أن "هذا خاطىء".



واعتبرت كولونا لقناة بي اف أن إعادة الرئيس محمد بازوم الى منصبه هو أمر "ممكن"، مشددة على أن هذا ضروريا لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة الى النيجر وجيرانها.

